MALATYA (AA) - Malatya Basketbol Mahalli Ligi U-13.U-18 Liginde oynanan final müsabakaları ile sona erdi.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda U-13 ve U-18 kategorilerinde 5'er takım mücadele etti.
Müsabakalarda başarılı olan takımlara kupalarını Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç tarafından verildi.
U-13 kategorisinde birinci Yıldızlar Basketbol, ikinci Royal Basketbol, üçüncü Malatyaspor Basketbol oldu.
U-18 kategorisinde ise Malatya Büyükşehir Belediye birinci, Gençlik Hizmetleri Basketbol ikinci, Maraton Basketbol üçüncü oldu.
Kategorilerden birinci olan takımlar Malatya'yı grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı.