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"Halep'e Yol Açın" kampanyası

24 Aralık 2016 Cumartesi, 16:55
"Halep'e Yol Açın" kampanyası

MARDİN (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Halep'ten 45 bine yakın insan çıkartılmış oldu. İnsanı utandıracak kadar kötü manzaralarla karşılaştık." dedi.

Mardin'de, Müftülük Konferans Salonu'nda Kadim Akademi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Sonrası İslam Coğrafyası" etkinliğine katılan Yıldırım, program öncesi gazeteciler açıklamalarda bulundu.

Halep'te 15 gün boyunca hiç durmadan dünyanın gözü önünde bir bombardımanın yapıldığını belirten Yıldırım, bu bombardıman sonucunda birçok insanın katledildiğini söyledi.

Dünyanın buna sessiz kaldığına işaret eden Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının harekete geçtiğini, İHH olarak bir araba konvoyu düzenlediklerini ve dünyaya çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Bu çağrının bir baskı oluşturduğunu ve dünya liderlerinin harekete geçtiğini anlatan Yıldırım, sivil toplum kuruluşlarının bu tip katliamlarda çok hızlı hareket edebilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Eğer önceden bu hareketliliği yapabilmiş olsaydık belki de daha çok insanın kurtuluşuna vesile olacaktık." diyen Yıldırım, Reyhanlı'da çok kalabalık bir miting gerçekleştirdiklerini, bu mitingle beraber bir ateşkes devreye girdiğini aktardı.

Türkiye'nin, Rusya ile görüşerek bu ateşkesi sağladığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizler de İHH ekibi ile beraber bu tahliyelerin olduğu sıfır noktasına gittik. Tahliyeler boyunca gözlemci olarak görev aldık. Hem Halep'in içerisindeki Suriyelilerin çıkma işlemini takip ettik, bunun yanında Şii köyleri içerisinden çıkıp Halep'e gidenleri takip ettik. Bu karşılıklı tahliyelerde, insani ilişkilerin yerine getirilmesi, insan hak ve hukuklarının gözetilmesi için gözlemlerde bulunduk. Sonuç itibarıyla tahliyeler tamamlandı fakat anlaşma çerçevesinde olan Zabadani ve Madaya bölgesindeki tahliyelerde bugün yarın netleşir ve onlar da biter."

Tahliyeler sırasında insanlığı utandıracak kadar kötü manzaralarla karşılaştığını aktaran Yıldırım, "Halep'ten 45 bine yakın insan çıkartılmış oldu. İnsanı utandıracak kadar kötü manzaralarla karşılaştık. İlk tahliye anında çocuklar kundakta iken titriyordu. O kundakta titreyen çocuğa bir battaniye verdim ve kucağıma aldım. İnanın yaşadığım süre içerisinde aklımın erdiği andan itibaren belki de en lezzetli şeydi o kundakta titreyen çocuğa bir battaniye verip onu tekrar annesine iade etmek. Allah, bir daha insanlara böyle kötü günler göstermesin." değerlendirmesinde bulundu.



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