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Tokat'ta kayak sezonu açıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:09
Tokat'ta kayak sezonu açıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kayak sezonu düzenlenen törenle başladı

İlçede düzenlenen kar şenliği kapsamında, Başçiftlik Belediyesi ve İl Özel İdaresince Karacaören yaylasında yaptırılan kayak merkezinde düzenlenen törende konuşan Tokat Valisi Cevdet Can, "Tokat'ın en önemli tanıtımını turizm ile yapacağız. Bugün burada bugün kayak sezonunu törenle açıyoruz. Buraya birçok yerden kayak yapmaya gelen insanlar var. Burayı yeterince tanıtmamız gerekiyor." dedi.

Vali Can, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Zeyid Aslan, Celil Göçer kayak yaptılar.

Vatandaşlar da yöreye has ipli kayak, kızak, tepsi, şamyel, naylon gibi malzemelerle kayak yaptı.

Törene, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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