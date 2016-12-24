24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz'u, kardan hazırladığı figürlerle anlatıyor

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:09
15 Temmuz'u, kardan hazırladığı figürlerle anlatıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhaneli Cihan Oral, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini unutturmamak amacıyla köy meydanına kardan tank ve direnen insan figürleri yaptı.

Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sokağa çıkmaları yönündeki çağrısı üzerine başarıyla bastırıldığını söyledi.

Oral, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini anlatarak "Kendi tanklarımızla tüfeklerimizle millete darbe girişiminde bulundular. Kardan tank, tankın altında kalmış otomobil ile 15 Temmuz'da yaralanan ağabeylerimizi, kardeşlerimizi ve tankın önüne yatan cengaver arkadaşımızı canlandırmaya çalıştım." dedi.

Kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak yaptığı çalışmaların dikkati çektiğini belirten Oral, "Yoldan geçerken görenler durup fotoğraf çekiyor. Ben de böylece insanlara yeniden 15 Temmuz'u hatırlatabiliyorum." diye konuştu.

Oral, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömür dileyerek "Kardan Türkiye haritası yapmaya çalışıyorum. Haritanın içine ay yıldız yapacağım." ifadesini kullandı.


İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de 52 haneye radon gazı detektörü koyuldu
YEREL

GÜMÜŞHANE'DE 52 HANEYE RADON GAZI DETEKTÖRÜ KOYULDU
Üniversite öğrencilerinden Halepli çocuklar yararına kermes
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN HALEPLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI