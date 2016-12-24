Gaziantep'te terör operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İslahiye HDP ve DBP eski ve yeni ilçe yöneticileri, Amanoslar kırsalında faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla milislik, işbirlikçilik yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak, terör örgütüne maddi yardım sağlamak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı. İki kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İslahiye'de 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından KCK/TY adına faaliyetlerde bulunan, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına malzeme aktarımı yaparak yardım yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamalarda bulunan, PKK/KCK terör örgütü lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alınmıştı.