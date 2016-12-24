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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de nöbet tutan polislere çorba ikramı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:35
Mardin'de nöbet tutan polislere çorba ikramı

MARDİN (AA) - Anadolu Kardeşliği Ocakları (Ak Ocaklar) Mardin Şubesi üyeleri, soğuk havada nöbet tutan polislere çorba ikram etti.

Ak Ocak Mardin Şube Başkanı Uğur Alka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmadan sürdüren ve kontrol noktalarında nöbet tutan polis ve askerlerle birlikte olduklarını söyledi.

Polis ve askere olan desteklerini göstermek için 3 gün boyunca çorba ikramlarının devam edeceğini belirten Alka şöyle konuştu:

"İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de meydana gelen terör saldırılarından dolayı polis ve asker kardeşlerimize destek olmak istedik. Birlik ve beraberliğimizin destekçisi olacağız. Bu tür terör saldırıları bizi etkilemeyecektir. Bilakis bizi daha da güçlendiriyor. Her zaman da bizi güçlendirecektir. Biz tek vatan, tek bayrak ve tek millet bilincindeyiz. Bu terör saldırıları bizi hiç bir zaman yıldırmayacaktır. "

Şube Başkanı Polisler ise Ak Ocak üyeleriyle sohbet ederek, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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