24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:52


Salon: Ankara

Hakemler: Murat Biricik, Ziya Özorhon, Kerem Baki

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas 9, Carter 5, Shorter 27, Hummer 13, Morrison 15, Yesukan Onar 7, Taylan Süerkip, Yiğit Sarıkaya, Can Coşkun, Atilla Dağdelen

Banvit: Muric 15, Orelik 13, Vidmar 10, Chappell 12, Theodore 15, Kulig 16, Doğukan Sönmez, Furkan Korkmaz 6, Tolga Geçim 5, Metehan Akyel 3, Hasan Emir Gökalp, Merthan Mutlu 4

1. periyot: 18-28

Devre: 40-56

3. periyot: 55-86


ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 12. haftasında Banvit, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 99-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada ev sahibi takım, Carter ve Hummer ile sayılar bulurken, Banvit, Chappell, Muric ve Vidmar'ın etkili oyunlarıyla 3. dakikayı 7-5 önde geçti. Muric ve Chappell ile yüksek şut yüzdesi yakalayan konuk ekip, 8. dakikasına 21-13 önde girdiği çeyreği 28-18 üstün bitirdi.

İkinci periyoda iyi giren taraf Halk Enerji TED Ankara Kolejliler oldu. Shorter, Morrison ve Hummer ile rakip savunmayı aşan başkent temsilcisi, 12-5'lik seriyle 13. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 30-33. Savunmasını sertleştiren ve rakibini üst üste top kayıplarına iten Bandırma ekibi, Theodore, Orelik ve Kulig'in sayılarıyla rakibine 16-5'lik seriyle karşılık verdi ve 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere (35-49) taşıdı. Kurig'in skorer oyununu sürdürmesiyle kontrolü elinde tutan Banvit, soyunma odasına 56-40 önde gitti.

Her iki takımın da pota altından sayı aradığı 3. periyodun ilk dakikalarında Banvit, Orelig ve Theodore ile basketler üreterek, 25. dakikayı 20 sayı farkla 68-48 üstün geçti. Başkent ekibi, Shorter-Morrison ikilisiyle sayılar bulurken, Banvit, özellikle boyalı alandan ürettiği basketlerle farkı daha da açtı ve çeyreği 86-55 önde tamamladı.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, final periyodunun ilk bölümünde hücumda etkili bir performans sergiledi. Shorter, Thomas ve Hummer'ın basketleriyle 7-0'lık seri bulan ev sahibi ekip, 33. dakikada farkı 24 sayıya düşürdü: 62-86. Kalan sürede her iki takım da genç oyuncularına şans tanırken, farkın kapanmasına izin vermeyen Banvit, karşılaşmadan 99-76 galip ayrıldı.


- Notlar


Banvit'te, Anadolu Efes'ten sezon sonuna kadar kiralanan Furkan Korkmaz, Ankara deplasmanında ilk kez yeni takımının formasını giydi.

Milli basketbolcu, karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ABD'li oyuncusu Robert Thomas, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde sakatlık geçirdi. Pota altı mücadelesinde rakibinin dirseğinin gelmesi sonucu burnunda açılma meydana gelen ABD'li oyuncu, tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etti.


İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Bayanlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: BAYANLAR KUPA VOLEY
Çankaya, karla mücadeleye hazır
YEREL

ÇANKAYA, KARLA MÜCADELEYE HAZIR
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 43. yılı
YEREL

İKİNCİ CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ'NÜN VEFATININ 43. YILI

Keçiören Zabıta 2017'ye sıkı denetimlerle giriyor
YEREL

KEÇİÖREN ZABITA 2017'YE SIKI DENETİMLERLE GİRİYOR
Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN NOEL MESAJI
2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
YEREL

2017 BÜTÇESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Açar ailesi bir umutla babalarını arıyor
YEREL

AÇAR AİLESİ BİR UMUTLA BABALARINI ARIYOR
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Halep'in batısındaki Etarib ilçesine saldırı
YEREL

HALEP'İN BATISINDAKİ ETARİB İLÇESİNE SALDIRI
Beypazarı'nda imalathanelerde denetim artırılacak
YEREL

BEYPAZARI'NDA İMALATHANELERDE DENETİM ARTIRILACAK
Hentbol: Erkekler Süper Lig
YEREL

HENTBOL: ERKEKLER SÜPER LİG

Beypazarı'na kışa dayanıklı çiçekler dikildi
YEREL

BEYPAZARI'NA KIŞA DAYANIKLI ÇİÇEKLER DİKİLDİ
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Yılmaz Bulut'un cenazesi defnedildi
YEREL

YILMAZ BULUT'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
SUT'ta değişiklik yapıldı
YEREL

SUT'TA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Tenis: TEB Ankara Cup
YEREL

TENİS: TEB ANKARA CUP

Başbakan Yıldırım'ın Noel mesajı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN NOEL MESAJI
RTÜK'ten &quot;Yol TV&quot; açıklaması:
YEREL

RTÜK'TEN "YOL TV" AÇIKLAMASI:

AB Bakanı Çelik'ten Noel Yortusu mesajı
YEREL

AB BAKANI ÇELİK'TEN NOEL YORTUSU MESAJI
Şereflikoçhisar'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Yaşar, PEKAY Ankara Şubesi üyelerini ağırladı
YEREL

YAŞAR, PEKAY ANKARA ŞUBESİ ÜYELERİNİ AĞIRLADI