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Fatsa’da terör protesto edildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:52
Fatsa’da terör protesto edildi

ORDU (AA) - Türk Eğitim-Sen Fatsa Temsilciliği, son zamanlarda yaşanan terör saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika temsilcileri ve vatandaşlar terör örgütü PKK ve FETÖ'nün saldırılarına tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen Fatsa Temsilcisi Cevat Erbil, burada yaptığı açıklamada, son günlerde insanlıktan nasibini almamış, eli kanlı alçakların kahpece planladıkları eylemlerin artış gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin, tarihin başlangıcından beri çetin bir mücadelenin içinde olduğunu belirten Erbil, "Bu mücadele mert ile namerdin, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, hak ile batılın mücadelesidir. Bu nedenle bu millet, tarih boyunca en hayasız saldırıların, en hain tuzakların, kahpeliklerin, ihanetlerin hedefi oldu. Biz biliyoruz ki, bu milletin yolu hak yoludur, adalet yoludur, hakikat yoludur. Bu nedenledir ki hain planlarıyla, namert işbirlikçileriyle, bombalarıyla, silahlarıyla bütün şer odaklar üstümüze çullanıyor, dört bir yanımız kahpe düşman kaynıyor." dedi.

Erbil, Türk milletini hiçbir zaman hak yolundan döndüremeyeceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük bedeller ödeyerek bu toprakları vatan yaptık. Bu ülkeyi kimseye bırakmaya niyetimiz yok. Bu sebeple milli birlik ve beraberliği yeniden sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürümek zorundayız. Terörle mücadele, buna bağlı olarak, tüm olaylara milli bir bakış açısı ile bakılamayan bir dönem yaşadık. Allah bizimledir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir kez daha bu toprakları vatan yapan, gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize şifa, milletimize başsağlığı diliyorum. Kahpe teröristler bilmelidir ki, hevesleri kursaklarında kalacak. Hainler, iç ve dış düşmanlarımız şunu iyi bellesin; her patlayan bomba, her şehidimiz, akan her şehit kanı, gözümüzden süzülen her damla yaş bizi birbirimize biraz daha yaklaştırmaktadır. Ne Mutlu Türk'üm diyene."



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