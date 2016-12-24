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Kayseri'deki terör saldırısı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 17:56
Kayseri'deki terör saldırısı

ADIYAMAN (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan komando er Yasin Sezerka, tedavisinin ardından istirahat için Adıyaman'daki babaevine geldi.

Terör saldırısında elinden yaralanan Sezerka, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstirahat için ambulansla Kahta ilçesindeki babaevine getirilen Sezerka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısında patlama sesini duyduktan sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Gözlerini açtığında kendisini hastanede bulduğunu anlatan Sezerka, "Cumartesi günü saat 8'de nizamiyeden ayrıldık. İlk otobüsü kaçırdım. İkincisine bindim. Çarşıya giderken bir arkadaşım inmek istedi fakat ışıklarda inmenin yasak olduğunu söyleyen şoför, ışıkları geçtikten sonra durdu. O an bomba sesini duydum. Bomba anında hiçbir şey görmedim ve hatırlamıyorum. Hastanede gözlerimi açtığımda terör örgütü PKK tarafından aracımıza bombalı saldırı yapıldığını öğrendim." diye konuştu.

- "PKK asla Kürtlerin hakkını savunmadı"

Vatani görev yaptığı yerde Türk, Kürt, Laz ve Çerkez arkadaşlarının olduğunu, hiçbiri arasında ayrıcalık yapılmadığını vurgulayan Sezerka, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir arkadaşımız arasında bir fark yoktu. Aynı koğuşta kalıyor, aynı yemeği yiyorduk. Hepimiz kardeş gibiydik. Ben de Kürt'üm. PKK asla Kürtlerin haklarını savunmadı. Bu örgüt en büyük zararı Kürtlere verdi. Patlamada şehit olan ve yaralanan arkadaşlarımı hatırladıkça üzülüyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum."

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