Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 97. yıl dönümü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KIRŞEHİR (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kırşehir'e gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Parkı'nda düzenlenen tören, Anıt Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başladı.

Vali Necati Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir’in milli mücadele döneminde çok önemli görev yaptığını söyledi.

Atatürk’ün Kırşehir'e gelişinin milli mücadeledeki önemine değinen Şentürk, şunları kaydetti:

"İç Anadolu toprakları işgal görmemiş, düşman ayağı değmemiş, milli ruhu ve şuuru yüksek, imanlı insanların topraklarıdır. Bu topraklarda ihanet olmaz. Mustafa Kemal Paşa, bu yüzden bu güzergahı seçmiştir. Kırşehirliler kendisini büyük bir coşkuyla karşılamış, Kırşehir’de kaldığı sürece O'na büyük bir misafirperverlik örneği göstermişlerdir. Kırşehirliler, milli mücadeleye destek vererek vatanımızın geleceğine, ülkemizin kurtuluşuna ve istikbaline çok büyük katkıda bulundular. Bu duygularla, kente gelişinin 97. yıl dönümünde Mustafa Kemal Paşa'yı, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci de bu toprakların kendilerine emanet edildiğini dile getirerek, "Bu topraklarda yaşamanın bedelini Türk milleti olarak ödemeye hazırız. Milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bölmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün Kırşehirli Gençler Derneği anı defterine Kırşehir ile ilgili düşüncelerini yazdığı metin ile Atatürk'e bağlılık andı okundu. Ayrıca Atatürk Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Tekin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Altuntaş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.