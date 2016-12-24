Bitlis'teki Alp Disiplini Yarışması

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te düzenlenen "Alp Disiplini İl Birinciliği Yarışması" sona erdi.

Kent merkezindeki Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya 6 kategoride 65 sporcu katıldı.

Yarışmada, büyük erkekler kategorisinde Samet Bulutlu, büyük bayanlar kategorisinde Helin Özgeç, genç erkekler kategorisinde Serhat Özgeç ve Tahsin Yavuz Altun, yıldız erkekler kategorisinde Miraç Türkmen, yıldız bayan kategorisinde ise Sıla Ballıoğlu birinci oldu.



Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Medeni Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın oldukça heyecanlı ve güzel geçtiğini söyledi.

Yarışmada yaralanan sporcunun bulunmadığını belirten Öztaş, "Derece alan sporcuları tebrik ediyorum. Dereceye giren sporcularımız etap yarışlarına katılacak. Amacımız sporcuları daha iyi hazırlayıp gittikleri yerlerde derece almalarını sağlamak." dedi.

Bitlis Kayak Temsilcisi Vahit Pavik ise yarışmanın özellikle çocuklar için çok güzel geçtiğini belirtti.

Yarışmada 8 hakemin görev aldığını ifade eden Pavik, "Hava hafif kar yağışlıydı. Yarışma çok güzel ve verimli oldu. Aileler yoğun ilgi gösterdi. Atmosferi yüksek olan bir yarışma oldu. İnşallah gidecekleri yerlerde Bitlis'i en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımızı şimdiden yarışmalara hazırlamaya başladık." diye konuştu.