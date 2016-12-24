24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 43. yılı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:10

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün haksızlıklar karşısına dikilen milletin, cesur ve namuslu bir kahramanı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, İnönü'nün vefatının 43'üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur" sözünün İnönü'nün hayat hikayesinin özeti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, İnönü'nün hayatı boyunca namus timsali olduğunu, cesaretle haksızlıkların karşısında durabildiğini aktardı.

İnönü'nün, Yemen'den Kafkaslara kadar bütün coğrafyada, bir cepheden diğerine koşarak ömrünü geçirdiğini ve kendisini vatan topraklarını korumaya vakfettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Yokluk, yoksulluk ve türlü savaşlarla harap ve bitap düşmüş milletimiz, işgalle karşı karşıya kaldığı zaman 'Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir' inancıyla Anadolu'ya gelmiş, varlığını milletimize adamıştır. Tarihimizin en çetin döneminde, yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenen İnönü Zaferi'ne imza atmış, kurtuluş umuduna güç kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün önderliğinde elde edilen zaferden sonra Lozan'da diplomasi tarihinin en büyük zaferine de İnönü'nün imza attığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'a ilişkin kullandığı, "Birlik ve bütünlük içinde bir vatan; içerde yabancılara karşı doğal olmayan yükümlülüklerden ve hükümet içinde hükümet ifade eden dahili ayrıcalıklardan uzak bir vaziyet; gayri tabii mali yükümlülüklerden kurtulmuş bir hal, haklı müdafaası mutlak, menabii mebzul ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. O Türkiye'yi bu antlaşmalar ifade ve tavzih etmektedir." sözlerini hatırlattı.

İsmet İnönü'nün Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tuttuğunu, elindeki güçleri her zaman daha fazla demokrasi ve özgürlük için kullandığını, çok partili demokrasiyi getirerek, çağdaş uygarlık seviyesine erişmek yolunda önemli bir adım attığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık dahil olmak üzere çok büyük yetkilerle geldiği makamları kişisel çıkarı için değil millete hizmet için kullanmıştır. Millete ait olan yetkilere el atmamış, bütün gücü ve kuvveti tek elde toplamamış, bilakis milletin, yetkilerini çok partili demokrasiyle daha etkin kullanabilmesinin önünü açmıştır. İsmet İnönü, haksızlıklar karşısına dikilen milletin, cesur ve namuslu bir kahramanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Atatürk'ün silah arkadaşı, Kurtuluş Savaşı Kahramanı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü'yü, vefatının 43'üncü yılında rahmetle anıyor, onun izinde giderek bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum."


İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Bayanlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: BAYANLAR KUPA VOLEY
Çankaya, karla mücadeleye hazır
YEREL

ÇANKAYA, KARLA MÜCADELEYE HAZIR
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN

Keçiören Zabıta 2017'ye sıkı denetimlerle giriyor
YEREL

KEÇİÖREN ZABITA 2017'YE SIKI DENETİMLERLE GİRİYOR
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN NOEL MESAJI
2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
YEREL

2017 BÜTÇESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Açar ailesi bir umutla babalarını arıyor
YEREL

AÇAR AİLESİ BİR UMUTLA BABALARINI ARIYOR
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Halep'in batısındaki Etarib ilçesine saldırı
YEREL

HALEP'İN BATISINDAKİ ETARİB İLÇESİNE SALDIRI
Beypazarı'nda imalathanelerde denetim artırılacak
YEREL

BEYPAZARI'NDA İMALATHANELERDE DENETİM ARTIRILACAK
Hentbol: Erkekler Süper Lig
YEREL

HENTBOL: ERKEKLER SÜPER LİG

Beypazarı'na kışa dayanıklı çiçekler dikildi
YEREL

BEYPAZARI'NA KIŞA DAYANIKLI ÇİÇEKLER DİKİLDİ
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Yılmaz Bulut'un cenazesi defnedildi
YEREL

YILMAZ BULUT'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
SUT'ta değişiklik yapıldı
YEREL

SUT'TA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Tenis: TEB Ankara Cup
YEREL

TENİS: TEB ANKARA CUP

Başbakan Yıldırım'ın Noel mesajı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN NOEL MESAJI
RTÜK'ten &quot;Yol TV&quot; açıklaması:
YEREL

RTÜK'TEN "YOL TV" AÇIKLAMASI:

AB Bakanı Çelik'ten Noel Yortusu mesajı
YEREL

AB BAKANI ÇELİK'TEN NOEL YORTUSU MESAJI
Şereflikoçhisar'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Yaşar, PEKAY Ankara Şubesi üyelerini ağırladı
YEREL

YAŞAR, PEKAY ANKARA ŞUBESİ ÜYELERİNİ AĞIRLADI