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Futbol: Spor Toto Süper Lig

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:14


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyi̇n Göçek, Serkan Ok, Erkan Akbulut

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Digao, Didi, Ramos, Renan Diniz, Cem Özdemir (Dk. 87 Sami Can Keskin), Foguinho, Bekir Yılmaz, Koman, Magaye (Dk 90+5 Edgar Da Silva), Ahmet Dereli (Dk. 67 Emre Uğur Uruç)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 83 Napoleoni), Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder (Dk. 58 Doka), Mehmet Batdal (Dk. 65 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 43 Attamah (Medipol Başakşehir), Dk. 52 Magaye (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Epureanu, Dk. 28 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 75 Renan Diniz, Dk. 80 İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Medipol Başakşehir, 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Magaye'nin sağdan yaptığı ortada ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası Ahmet Dereli'nin vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

50. dakikada soldan atağa kalkan Mossoro'nun pasında topla buluşan Visca'nın, savunmanın müdahalesine rağmen vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hayrullah'ta kaldı.

52. dakikada Adanaspor, beraberliği yakaladı. Cem Özdemir'in sağ kanattan ortasında kaleciyi geçen topu önünde bulan Magaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

54. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Visca'nın ortasında savunmada Ramos topu uzaklaştırdı.

61. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Attamah'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.

69. dakikada sağdan Visca'nın ortaladığı topa ön direkte Mustafa Pektemek kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada Doka'nın sol kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce golü veren maçın hakemi Hüseyin Göçek, yardımcısı Erkan Akbulut ile görüşmesi sonrası golü iptal etti.

88. dakikada sağ kanattan Digao'nun ceza alanı dışında yerden şutunda kaleci Volkan yatarak topa hakim oldu.

90+4. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Emre Uğur Uruç'un ceza alanı içinde vuruşunda kaleci Volkan'dan dönen meşin yuvarlağı Magaye tamamlamak istedi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleciyi geçen topu altıpas içinde savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.






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