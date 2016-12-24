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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Soli Pompeipolis'in çevresinde düzenleme

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:21

MERSİN (AA) - MÖ birinci ve MS birinci yüzyıllarda aktif bir liman olduğu ortaya çıkarılan Mersin'deki Soli Pompeipolis Antik Kenti'ne giden Sütunlu Cadde'de çevre düzenlemesi yapıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği antik kentin yanındaki caddede çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Eskiden atıl durumda olan caddeye yürüyüş ve bisiklet yolu eklenirken, sanatsal ve kültürel etkinlikler için bir sahnenin yer aldığı aktivite alanı, düzenlenen törenle açıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, törende yaptığı açıklamada, büyük uygarlıklara ev sahipliği yapan değerlere sahip çıkılmasının bir görev olduğunu belirtti.

Caddenin 24 saat boyunca aktif olarak kullanımı için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını ifade eden Tarhan, "Halkımız, Mersin’de ilk kez bir yanda portakal bahçelerinin sunduğu o eşsiz güzellik diğer yanda dünyanın en önemli tarihi zenginliklerinden biri olan yerde spor ve kültürel aktiviteler yapma imkanı bulacaklar. Biz burayı yaparken hem Soli Pompeiopolis gibi yüksek tarihi ve kültür değeri olan bir yerin yanındaki çirkin görüntünün önüne geçtik hem de sadece yürüyüş ve bisiklet yolu, spor alanı, sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği bir alana sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Tarhan, kazı çalışmalarının yeterli destek olmadığı için ağır ilerlediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Tarihi bölgedeki çok geniş yapılanma, hatta amfi tiyatro bile yer üstüne çıkarılabilmiş değil. Daha sütunlarımızın da pek çoğu toprak altında bulunuyor. Kütür Bakanlığından gerekli desteği alamıyoruz bunu söylemeden edemeyiz. Ancak son iki yılda Büyükşehir Belediyesinin katkısı ve bizim katkımızla önceki yıllara göre biraz daha yoğun şekilde kazı çalışmaları ilerlemeye başladı. Ama elbette ki yeterli dememiz mümkün değil. Sütunların yanında bulunan portakal bahçesinin altında kalmış olan dünyanın en büyük astroloğu ve filozofu Aratos’un mezarı var ama yeryüzüne çıkarılabilmiş değiliz. Bu da maalesef bu tür değerlere devlet olarak gereken değeri vermediğimizin açık göstergesi. İlerleyen zamanlarda kamuoyunun baskısı ve basının desteği ile devletimizin bu tür değerlerin kazanılmasında daha üretken olacağını düşünüyorum. Yine Soli sütunlarının güneyinde denizle birleşen noktada henüz daha ortaya çıkarılamayan aktif liman yine buranın dünya üzerindeki en büyük örnek olduğunu gösteriyor. Bu tarihi ve kültürel zenginlikleri ülkemize kazandırmalıyız."

Tören sırasında konuklara, Mezitli Belediyesinin desteğiyle tarihçi yazar Semihi Vural tarafından yazılan "SoliPompeiopolis" kitabı hediye edildi.

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