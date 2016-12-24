AK Parti Kayseri Milletvekili Dedeoğlu, partililerle buluştu

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Dedeoğlu, terör olaylarını şiddetle kınadığını söyledi.

Birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Dedeoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yapmak istediler ama Türk halkı özellikle de Kayseri halkı meydanları tıklım tıklım doldurarak bunlara fırsat vermedi. Bizi bu şekilde bölemeyeceğini anlayanlar bireysel anlamda güneydoğudan Suriye'den gelerek bu şekilde bombalı terör saldırısı yapıyor. Ayrıca bunu ekonomik anlamda da yapmak istiyorlar ama Türk halkı bunlara hiç bir zaman prim vermedi vermeyecek de. Geçen hafta Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Bu terör saldırısını gerçekleştirenlerin asıl gayesi Rusya ile son zamanlarda geliştirdiğimiz iyi ilişkileri bozmaktı ama başarılı olamadılar. Kayseri'deki komando tugayından çarşı iznine çıkan askerlerimize yönelik terör saldırısında şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Yine Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehitlerimiz oldu.Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bunlar bizi ne yaparlarsa yapsınlar bölemezler, yıldıramazlar yeter ki biz birlik beraberlik içerisinde olalım."