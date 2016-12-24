Marmaris'te yeni yıl hazırlıkları

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MUĞLA (AA) - Marmaris Belediyesi yeni yıl hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi yeni yılı 10 bin kişi ile karşılamak için meydanda hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Yılbaşı gecesi ayrıca yerel ve pop müzik sanatçılarının sahne alacağı da kaydedildi.

Yeni yılın havai fişekler ve yapay karla karşılanacağı da bildirilen açıklamada, eski yıllara nazaran 3 kat daha fazla ışıklı süsleme yapıldığı toplam 4 kilometrelik ışıklandırılma yapıldığını ifade edildi.

19 Mayıs Gençlik Meydan'ında kurulan "Yeni yıl pazarı"nda Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri sorumlusu Barış Ünlü, Noel Baba kıyafeti giyerek çocuklara hikaye kitapları dağıttı.



Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da yaptığı açıklamada Marmaris’te yaşayan Hristiyan vatandaşların 25 Aralık Noel Bayramı’nı kutladı.

Acar, "Ne mutlu ki millet olarak, tarih boyunca muhteşem medeniyet ve kültürümüzden aldığımız güçle, farklılıkları toplumsal yaşamın bir gereği görerek, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yaşamayı başarmış bulunuyoruz. Bu ortamı daha da pekiştirmek ve güçlendirmek hepimizin ortak görevidir.” dedi.