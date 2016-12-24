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Ardahan'da kent konseyi seçimi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:33

ARDAHAN (AA) - Ardahan Kent Konseyi seçimi yapıldı.

Dursun Akçam Kültür Evi'ndeki seçime, mevcut başkan Burak Taştan, Özbay Baydar ve Özgür Kaçar aday olarak katıldı.

Toplam kullanılan 148 oyun 87'sini alan Taştan, yeniden başkanlığa seçildi.

Baydar 39 oy alırken, Kaçar 22 oy aldı.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Taştan, ikinci dönemin de önceki dönem gibi verimli bir dönem olacağını belirterek, "Bugün burada bu yetkiyi bize yeniden veren ve bize bu görevi bir kez daha layık gören tüm delegelere teşekkür ediyorum. Bundan sonra bana oy veren veya vermeyen hiç fark etmez, herkese eşit mesafede kent konseyini daha üst bir çıtaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


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