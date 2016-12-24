AK Parti Mardin il danışma meclis toplantısı

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanlığı aralık ayı il danışma meclis toplantısı yapıldı.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katılan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, terör örgütü PKK'nın bu dönemde çok korktuğu için çılgınlaştığını söyledi.

Terör örgütü PKK'yı analiz etmek için sayfalar dolusu araştırmaya gerek olmadığını belirten Miroğlu şöyle konuştu:

"PKK, gayet korkan bir örgüt. Çok korkuyor. Korkularını büyüttü. PKK, gelecek korkusu yaşayan bir örgüttür. Gelecek korkusu yaşadığı için de geliyor Beşiktaş'ta 46 polisimizi ve vatandaşımızı şehit ediyor. Yüzlercesini yaralıyor. Geliyor Kayseri'de aynı işi yapıyor. Bu bir çılgınlıktır. Bu çılgınlığı meydana getiren de bu örgütü yönetenlerin korkusudur."

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da terör örgütünün çukur siyasetiyle bu millete acı ve gözyaşından başka bir şey vermediğini ifade etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar ise zor bir bölgede görev yaptıklarını ve tehditlere rağmen bütün partili arkadaşlarla halkın yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.



