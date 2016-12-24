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Başbakan Yıldırım: "2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, ...
24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:43
Başbakan Yıldırım: "2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak."