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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Halep'ten tahliye edilenlere yardım

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:45

AMASYA (AA) - Suluova Belediyesi, Türk Kızılayı Suluova Şubesi ve Türkiye Diyanet Vakfı Suluova şubeleri tarafından ilçe genelinde sivil toplum örgütlerinin destekleriyle Halep'ten tahliye edilenlere yardım kampanyası başlatıldı.

Şeker fabrikası nizamiyesi karşısında kurulan stantta başlatılan kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Kaymakam Hayatı Taşdan, Halep'ten tahliye edilenler için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Devlet olarak Suriye'de yaşanan dramı ve akan kanı durdurmak için girişimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Taşdan, şöyle konuştu:

"Biz millet olarak da oradaki mazlum insanlara sahip çıkmaya, ihtiyaçlarını bu tür kampanyalar düzenleyerek gidermeye, acılarını ve mağduriyetlerini bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. Biz Türkiye olarak bu kardeşlerimize ve diğer kardeşlerimize her zaman kapılarımızı açtık. Bu tür kampanyalar yaparak ihtiyaçları olan malzemeleri karşılamak insanlık borcumuzdur. Yardım kampanyamız 1 hafta sürecek."


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