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Baklavadan en büyük "Çingene Kızı Mozaiği" rekoru kırıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:45

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneğince (UMOSAD) Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen rekor denemesi kapsamında 100 çocuğun 750 kilogram baklava kullanarak yaptığı 39 metrekare büyüklükteki "Çingene Kızı Mozaiği", Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyetince tescil edildi.

Rekor denemesi kapsamında yapılan "Çingene Kızı Mozaiği", Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezinde tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, mozaiğin yapımında emeği geçen herkese, başka çocuklar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Şahin, 2016 yılının sonuna gelindiğini belirterek, "Çok acı bir yıl geçirdik. Hepimizin canı çok yandı, yüreğimiz çok yandı, ciğerimiz çok yandı. İşte bu Zeugma kızının gözlerindeki çekim gücünde tatlıyı birleştirdiğimizde nefis oldu. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. 2017 huzur yılı, barış yılı olsun. Kan, gözyaşı, savaş istemiyoruz. Bu Çingene kızının gözleriye bu tatlıyı birleştiren bütün ressamlarımıza, sanatkarlara teşekkür ediyorum. Baklava, baklava olalı böyle bir renge girmemiştir." diye konuştu.

Gaziantep'in yarın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını kutlayacağını belirten Şahin, şunları anlattı:

"Gaziantep, 95 yıl önce bütün dünyanın en güçlü ordularına karşı 'bir dakika' dedi, 'dur' dedi. Bir kahramanlık gösterdi. 'Ben burada sağlam olduğum sürece hiçkimse buradan geçemez' dedi ve bütün bölgenin, Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Şimdi onların torunlarıyız. Onların torunları da 15 Temmuz'da çok sağlam durdu. Kendinizi alkışlayın. Bu torunlar olarak şimdi biz artık bir şey söylüyoruz. Arkeolojide iddialıyız. Roma döneminin en güçlü eserleri burada. Hitit döneminin en güçlü eserleri, Osmanlı, Selçuklu, İslam medeniyeti bu topraklarda. Biz de bunların hepsini restore ederek yeryüzüne ve halkımızın hizmetine sunuyoruz ama bir şey daha söylüyoruz. Nasıl dünyanın 7. rekabet eden şehriysek bir deneme yapıyoruz. Dünya Çocuk Rekorları denemesi. Baklavayla, Zeugma ile Çingene kızıyla yapıyoruz. Buradan bir şey söylüyoruz. Biz farklıyız. Biz güçlüyüz. Biz geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. "

UMOSAD Başkanı Mehmet Yılmaz da hiçbir yerde böyle güzel bir olayı bir arada görmediğini dile getirerek, Gaziantep için baklava ve mozaiğin önemine değindi. Yılmaz, denemenin Gaziantep'i tanıtmak için yapıldığını kaydetti.

- Engelli çocuklar da katıldı

Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural da 750 kilogram baklavayla 100 çocuğun yaptığı ve 12 engelli çocuğun da iştirak ettiği 39 metrekare Çingene Kızı Mozaiği'ni Dünya Çocuk Rekorları adına tescil etmekten büyük mutluluk ve kıvanç duyduğunu vurguladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da 6 bin 160 dilim baklava kullanılarak yapılan mozaiğe emeği geçenlere teşekkür etti.



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