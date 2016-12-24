24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rus heyet Başkentte çalışmalarını sürdürdü

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:55

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gün boyu soruşturma ve inceleme çalışmalarına katıldı.

Rus heyet, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Türk yetkililerle toplantı yaptı. Daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçen heyet, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlının HTS kayıtları, sosyal medya hesaplarındaki görüştüğü kişiler ve mesajları ile ilgili çalışmalar hakkında Türk yetkililerden bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS DHBT sonuçları açıklandı
YEREL

KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Hentbol: Erkekler Süper Lig
YEREL

HENTBOL: ERKEKLER SÜPER LİG
Voleybol: Bayanlar Kupa Voley
YEREL

VOLEYBOL: BAYANLAR KUPA VOLEY
Çankaya, karla mücadeleye hazır
YEREL

ÇANKAYA, KARLA MÜCADELEYE HAZIR
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'nün vefatının 43. yılı
YEREL

İKİNCİ CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ'NÜN VEFATININ 43. YILI

Keçiören Zabıta 2017'ye sıkı denetimlerle giriyor
YEREL

KEÇİÖREN ZABITA 2017'YE SIKI DENETİMLERLE GİRİYOR
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ

Kılıçdaroğlu'ndan Noel mesajı
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN NOEL MESAJI
2017 Bütçesi Resmi Gazete'de yayımlandı
YEREL

2017 BÜTÇESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Açar ailesi bir umutla babalarını arıyor
YEREL

AÇAR AİLESİ BİR UMUTLA BABALARINI ARIYOR
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Halep'in batısındaki Etarib ilçesine saldırı
YEREL

HALEP'İN BATISINDAKİ ETARİB İLÇESİNE SALDIRI
Beypazarı'nda imalathanelerde denetim artırılacak
YEREL

BEYPAZARI'NDA İMALATHANELERDE DENETİM ARTIRILACAK
Hentbol: Erkekler Süper Lig
YEREL

HENTBOL: ERKEKLER SÜPER LİG

Beypazarı'na kışa dayanıklı çiçekler dikildi
YEREL

BEYPAZARI'NA KIŞA DAYANIKLI ÇİÇEKLER DİKİLDİ
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI
Yılmaz Bulut'un cenazesi defnedildi
YEREL

YILMAZ BULUT'UN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 13. Dönem Sertifika Töreni
YEREL

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU 13. DÖNEM SERTİFİKA TÖRENİ
SUT'ta değişiklik yapıldı
YEREL

SUT'TA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Tenis: TEB Ankara Cup
YEREL

TENİS: TEB ANKARA CUP

Başbakan Yıldırım'ın Noel mesajı
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN NOEL MESAJI
RTÜK'ten &quot;Yol TV&quot; açıklaması:
YEREL

RTÜK'TEN "YOL TV" AÇIKLAMASI: