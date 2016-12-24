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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AGC 2015 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması

24 Aralık 2016 Cumartesi, 18:58

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyetine düzenlenen 2015 Yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

EXPO 2016 Antalya sergileme alanındaki kongre merkezinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde ödül alan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, sergideki fotoğrafları inceleyerek Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'den bilgi aldı.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu söyledi. Gazetecilerin gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden Karaloğlu, "Gazetecilerin başarılarını alkışlamak için beraberiz. Antalya Gazeteciler Cemiyeti hem ülke hem de şehrin sorunlarında her zaman çözümün tarafında oldular. Her zaman devletin ve milletin yanında oldular." dedi.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye'nin FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin yanı sıra sınır dışında da DAEŞ terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek 15 Temmuz gecesinden bu yana darbeye ve darbecilere karşı önemli bir duruş sergilediklerini, demokrasiden asla taviz vermeyeceklerini aktardı.

Gazetecilik mesleğinin sorunlarının fazla olduğunu dile getiren Kolaylı, "Mesleğin standartlarını düzenleyecek gazetecilik meslek odasından yoksunuz. Önüne gelen herkesin gazeteci olabildiği bir mesleğin sahibiyiz. Bir gazetecilik meslek yasasına ihtiyacımız var." dedi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, AGC'nin kurulduğu ilk günden bu yana siyaset üstü bir kurum olduğuna işaret ederek "Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadık. Tarafsız, güvenilir, tüm üyelerini aynı çatı altında toplayan, kucaklayan, Antalya için koşan bir medya örgütü olduk." dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yeni, 15 Temmuz gecesi Türk basının dimdik ayakta durarak hain darbe girişimini önleyen önemli faktörlerden olduğunu, Antalya basınının da aynı duyarlılık içerisinde çalıştığını kaydetti.

- AA muhabirleri 3 ödül aldı

Törende AA muhabirlerinden Süleyman Elçin yılın spor fotoğrafı dalında "Motorlu uçuş", Oktay Özden de turizm fotoğrafı dalında "Yolumuz uzun" çalışmasıyla birinciliğe layık görüldü. Spor dalında ise "Annesi sırtında taşıdı o dünyaları taşıdı" haberiyle AA muhabirin Sinan Özmüş de jüri özel ödülü aldı.

Yarışmanın jürisinde Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yener, RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Rıza Özel, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, eski Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Arık ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nafia Özdemir Hanyalıoğlu yer aldı.

Yazılı haber dalında birincilik ödülü "Tüp bebek skandalı" haberiyle Gazete Bir'den Yıldız Çiçek ve "Deniz Feneri'ne restoran" haberiyle Körfez Gazetesi'nden Engin Korkmaz'a verildi.

Araştırma-inceleme dalında "İşte gizlenen falez raporu" çalışmasıyla Hürses Gazetesi'nden Abdullah Yalçın, röportaj dalında ise "Çıraklıktan zirveye" çalışmasıyla Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar, güncel yazı dalında ise "Barış bitti" başlıklı yazısıyla Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Ali Buldu ve "Bu şarkılarda olmasa" çalışmasıyla Sabah Akdeniz'den Ali Murat Özgen ödül aldı.

Spor dalında "Yiğit yiğit olalı böyle çile çekmedi" çalışmasıyla İleri Gazetesi'nden Umut Özen, turizm dalında ise "Esnaf 2015'te neler bekliyor" çalışmasıyla Antalya Life Gazetesinden Selçuk Sarı birincilik ödülünü aldı.

Televizyon haberi dalında DHA'dan "Aspendos'a mermer hançeri" çalışmasıyla Mehmet Akif Arıcı ödülün sahibi olurken yılın radyo programında "Kültürümüzden" çalışmasıyla TRT Antalya Radyosundan Süleyman Değer, yılın en iyi sayfa düzeni dalındaysa Hürses Gazetesi'nden Nihat Saraç birincilik ödülünün sahibi oldu.

Nuri Dağtekin Özel Ödülü gazeteci Yavuz Donat'a, kurum özel ödülü ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Aska Hotel'e, genç iletişimciler ödülü ise Bilge Ateş ve Tolga Cihan'a verildi.

Yılın haber fotoğrafı dalında ise DHA'dan Mehmet Çınar, "Demirel'i heykeli de uğurladı" fotoğrafıyla, yılın spor fotoğrafında ise AA muhabiri Süleyman Elçin'in yanı sıra DHA'dan "Hedef ölümüne uçuş" çalışmasıyla Mehmet Akif Arıcı, yılın çevre fotoğrafı ise yine DHA'dan "Dev dalga" isimli fotoğrafıyla İbrahim Laleli ödül aldı.


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