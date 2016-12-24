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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Suluova’da biyogaz üretim tesis temeli atıld

24 Aralık 2016 Cumartesi, 19:28
Suluova’da biyogaz üretim tesis temeli atıld

AMASYA (AA) – Suluova'da, biyogaz üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde(TDİ Besi OSB) gerçekleştirilen temel atma programına katılan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, tesisin işletme sahipleri ile bölge besicilerine hayırlı olmasını diledi.

Yapılan bu tür yatırımlar ile Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü belirten İpek, "Türkiye 14 yıl öncesine göre bugün çok daha büyük bir ülke. Büyümesine devam ediyor. Büyüdükçe de düşmanlarımız arttı. Türkiye Çin, Hindistan gibi ülkelerden sonra büyüme hızı en yüksek olan ülkelerden birisidir. Şehit ve gazilerimizin mücadelesi büyük ve güçlü Türkiye'yi meydana getirmek içindi. Türkiye birçok cephede ekonomik ve siyasi olarak çok müthiş bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor." dedi.


İlçe olarak projeyi desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "Çünkü bu proje ilçemizdeki besi ve ahır atıklarını bertaraf edecek. Proje sayesinde atıklar ekonomiye kazandırılırken çevre kirliliğinin önüne geçilecek, ayrıca da elektrik üretimi yapılarak enerji de dışa bağımlılığımız azalacak." diye konuştu.

Temel atma törenine Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Esem Kodaman, kurum, kuruluş temsilcileri ile besiciler katıldı.

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