Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Genç Sivil Toplum Platformu ve kamu kurumlarınca "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında temin edilen 5 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Afyonkarahisar İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, Tren Garı alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de 6 yıldır acı bir dramın yaşandığını söyledi.

Türkiye ve dünyada, Halep konusunda kamuoyu oluşturmak için dernek olarak çaba gösterdiklerini vurgulayan Ertürk, şöyle konuştu:

"Bugün 5 tırımızı buradan Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlayacağız. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu tırlarımız ile birlikte gönderdiğimiz tır sayısı 10 oldu. Önümüzdeki günlerde 5 tır daha göndermeyi planlıyoruz. Tırlarımızda un, yağ, patates gibi gıda malzemelerinin yanında, battaniye, giyim eşyası, oyuncak ve çocukların yüzünü biraz olsun güldürecek şekerlemeler bulunuyor."

Konuşmaların ardından tırlar Haleplilere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.



