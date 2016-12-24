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Voleybol: Bayanlar Kupa Voley
24 Aralık 2016 Cumartesi, 19:54
Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Yavuz Akdemir, Hakkı Demiralay
Seramiksan: Sıla Çalışkan, Ceyda Demirhan, Nizetich, Gamze Erin, Çağla Cinan, Elif Kavrar (Tow Arnett Jessica Susan, Meryem Boz, Sedef Sazlıdere, Cansu Aydınoğulları, Selime İlyasoğlu)
Sarıyer Belediyespor: Melike Yılmaz, Sinem Bayazıt, Ecenur Aksoy, Yaneva, Rıda Erlalelitepe, Funda Bilgi, (Çağla Erdem Selin Hazal Uygur, Mınırıye Vatansever, Esra Kırıcı Gümüş, Nicole Fawcett, Arelya Karasoy, Crimes, Zulfiye Derinbay)
Setler: 25-19, 13-25, 25-20, 18-25, 15-11
Süre: 119 dakika (24, 23, 26, 28, 18)
MANİSA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley bayanlar maçında Seramiksan evinde, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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