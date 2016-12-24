YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de terör operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta örgütsel doküman ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramada, uzun namlulu tüfek dürbünü, telsiz, 60 kaçak sigara, radyo, kimlik, 20 metre kablo, 25 orta boy pil, piknik tüpü, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER