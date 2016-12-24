Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması

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MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Malazgirt Cumhuriyet Savcısı'nın tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muş Jandarma Komutanlığında görevli 2 askeri personel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Muş Cezaevi'nde görevli 2 personel ile Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 emniyet personeli olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış; diğer şahıslarla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir."