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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Yeni devlet hastanesi ocak ayında açılacak

24 Aralık 2016 Cumartesi, 21:06

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, yeni devlet hastanesinin ocak ayının 2. haftası hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Murat Demir, Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay'dan oluşan heyet yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.

Protokol üyeleri hastanenin birimlerini gezerek yetkilerden bilgi aldı.

Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Vali Yıldırım, "En geç iki hafta içerisinde taşınıp vatandaşımıza hak ettiği sağlık hizmetini hükümet olarak vermeyi planlıyoruz. Yeni hastanemiz koşulları itibarıyla eşine az rastlanır çok güzel bir hastane. Ocak ayının 2. haftası hizmet vermeyi planlıyoruz. " dedi.



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