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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Osmanlıspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:15

ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk bölümünün son maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Osmanlıspor'un kafilesi, Ankara'dan hava yoluyla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize’ye geçti.

Başkent kulübünün açıklamasına göre Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, mor-sarılı futbolcular koordinasyon, pas ve hız arttırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Osmanlıspor'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Rusescu maçta forma giyemeyecek.

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