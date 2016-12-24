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Maçın ardından

24 Aralık 2016 Cumartesi, 22:27


SAMSUN (AA) - Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'in 16. haftasında 2-1 yenildikleri Göztepe maçında santrforsuz oynadıklarını ve güçlerinin yetmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özköylü, kötü geçen ligin ilk yarısını güzel bir finalle kapatmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Özköylü, "Oyuncularımız çok istekliydi. Golü de bularak öne geçtik ama maalesef top ayağımızdayken kaybettik ve 2 gol yedik. Bu tür takımlara karşı bu hataları yaparsanız, sonucu etkileyen oyuncular skoru değiştirir. Maalesef kendi hatalarımızla bu maçı kaybettik. Üretkenlik konusundaki sıkıntımız devam ediyor. Santrforsuz oynayan bir takımız, gücümüz yetmedi." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısı için umutlu olduklarını dile getiren Özköylü, şunları kaydetti:

"İnşallah transfer tahtası açılırsa yapacağımız transferlerle çok daha etkili ve iyi bir Samsunspor ortaya çıkacak. Öncelikle tahtayı açmak için yöneticilerimiz çalışıyor. Bir aydır görüşme halinde olduğumuz yerli ve yabancı oyuncular var. Tahtamız açılır açılmaz bunları kadromuza katacağız. Böyle gitmesi pek mümkün görünmüyor. Maalesef oyuncu kalitesi kendini gösteriyor. Bu takıma bunu bilerek geldim. Asla başladığım işi bırakmam, sonuna kadar götürürüm. Bu konuda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Kesinlikle işten kaçmak yok. Ben inanıyorum ki, yöneticilerimiz transfer tahtasını açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Zaten oyuncularımız da hazır, tahta açılır açılmaz kadromuza onları katacağız."


- Göztepe cephesi


Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk ise kazandıkları için mutlu olduklarını ve ligin 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladıklarını aktardı.

Samsunspor'un kendi evinde güzel futbol oynayan bir takım olduğunu belirten Buruk, "Buraya kazanmak adına geldik ama biraz korkularımız da vardı. Maça iyi başladık ama iyi oynarken gol yedik, sonra goller bulduk. İkinci yarı belki maçı daha erken bitirebilirdik ama olmadı. Kazandığımız için sevinçliyiz, liderliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ligde ikinci yarının daha zor geçeceğini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatan Buruk, "Kimin kimi yeneceği belli değil ama 2 puan ortalaması ile gidersek üst lige çıkmak için büyük avantajımız olur. Özellikle iç saha maçlarını kazanmamız lazım. Deplasmanda maçlar çok zorlu geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

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