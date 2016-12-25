25 ARALIK 2016
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2016

25 Aralık 2016 Pazar, 00:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de yapılacak resmi törene katılacak.

(Ankara/09.35)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Halep'ten gelen yaralı sivillerin tedavi edildiği Reyhanlı ve Kilis devlet hastanelerini ziyaret edecek.

(Hatay/13.00/Kilis/16.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafla kahvaltıda bir araya gelecek ve Valiliği ziyaret edecek.

(Bitlis/09.00/10.00)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Gaziantep Sanayi Odası Ödül Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/13.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı ve iç savaştaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, Çaykur Rizespor-Osmanlıspor, Kayserispor-Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla sürecek.

(Rize/13.30/Kayseri/Manisa/16.00/Antalya/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya, Muratbey Uşak-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe-Trabzonspor Medical Park müsabakalarıyla devam edilecek.

(Uşak/16.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.00)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftası, İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/15.30)

4- Voleybolda bu sezon Kupa Voley adıyla oynanan Türkiye Kupası'nda birinci bölüm ilk maçları tamamlanacak.

- Erkeklerde Beşiktaş-Halkbank, Şanlıurfa Memleketspor-Galatasaray HDI Sigorta, kadınlarda ise İdmanocağı Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Şanlıurfa/14.00/Trabzon/15.00/Çanakkale/17.00)

5- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 13. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

6- TFF 1. Lig'de 16. hafta, Denizlispor-Giresunspor, Şanlıurfaspor-Manisaspor, Mersin İdmanyurdu-Bandırmaspor, Altınordu-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Denizli/Şanlıurfa/13.00/Mersin/16.00/İzmir/18.30)


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