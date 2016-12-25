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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Zeki Müren, Bilecik'te şarkılarla anıldı

25 Aralık 2016 Pazar, 00:12

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ölümünün 20. yılı nedeniyle sanatçı Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdi.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile sanatseverlerin katıldığı etkinlikte, koro şefi Tuncay Dağlı'nın yönettiği Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdi.

Yağcı, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, Zeki Müren gibi güzide sanatçıların her zaman yetişmediğini söyledi.

Daha sonra Yağcı ve Prof. Dr. Taş, koro şefi Dağlı'ya, üzerinde Zeki Müren'in fotoğrafının bulunduğu tablo ile koro ekibine de çeşitli hediyeler verdi.

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