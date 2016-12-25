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Adıyaman'da huzur operasyonu

25 Aralık 2016 Pazar, 00:34

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçe merkezlerinde, trafik uygulaması ve iş yeri denetimlerini kapsayan "Yaman 2" operasyonunu gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı yapılan "Yaman 2" operasyonuna yaklaşık 300 polis katıldı.

Huzur operasyonu kapsamında ilçe merkezlerinde 974 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 101 araç incelendi, 58 iş yeri denetlendi ve 2 araca para cezası kesildi. Operasyonda ilçe merkezlerinde herhangi bir suça veya suç unsuruna rastlanmadı.

İl merkezinde ise bin 333 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 208 aracın incelendiği, 46 iş yerinin denetlendiği operasyonda bir araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 iş yerine sigara içildiği için işlem yapıldı. 5 aracın şoförüne ise değişik maddelerden para cezası uygulandı.

Operasyonun il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren umuma açık yerlerin denetlenmesi, daha önceden belirlenen sabit noktalarda güven, asayiş ve huzur ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yasak maddeleri taşıyan veya bulunduran şahısların yakalanması amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

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