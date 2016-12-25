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YEREL HABERLER  / BURDUR HABERLERİ
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Burdur'da 140 yabancı uyruklu yakalandı

25 Aralık 2016 Pazar, 01:42

BURDUR (AA) - Burdur'da, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 140 yabancı uyruklu yakalandı.

Polis ekipleri, il merkezindeki Ali Kemal Erdem Bulvarı'nda şüphe üzerine 2 otobüsü durdurdu.

Otobüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan, 20'si çocuk 140 Afganistanlı ve Suriyeli olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsleri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine götürdü.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne sevk edilecek.


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