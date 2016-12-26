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ANKARA (AA) - Ankara Valisi​ Ercan Topaca, "Atatürk'ün Anadolu için bir umut, bir ışık olduğunu fark eden Ankaralılar, onu davullarla, zurnalarla, zeybeklerle büyük bir coşkuyla karşılar. Çünkü o, Anadolu insanının üstüne çöken kara bulutları aydınlatan bir güneş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Topaca, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'nun üstüne çöken işgal güçlerine karşı durabilmek için Ankara'yı milli mücadelenin merkezi seçtiğini vurguladı.

Atatürk'ün, Ankara'da "kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti" kurmayı amaçladığını belirten Topaca, şunları kaydetti:

"Ankara, milli mücadelenin yürütüldüğü stratejik bir şehirdir. Samsun, Erzurum, Sivas üçgenini milli birlik ve beraberlik düşüncesini yerleştirmek amacıyla dolaşan Atatürk, Ankara'ya heyetiyle, Sivas, Kayseri, Kırşehir üzerinden gelir. Gazi'nin Ankara'ya gelişi, iştiyakla beklenen ve özlenen bir geliştir. Ankaralılar tüm Anadolu halkı gibi umutlarını bağladıkları Mustafa Kemal Atatürk'ü hasretle ve heyecanla bekler.

Atatürk'ün Anadolu için bir umut, bir ışık olduğunu fark eden Ankaralılar, onu davullarla, zurnalarla, zeybeklerle büyük bir coşkuyla karşılar. Çünkü o, Anadolu insanının üstüne çöken kara bulutları aydınlatan bir güneş olacaktır. Tüm Anadolu, aradığı umut ışığını bulmanın sevincini yaşarken, Ankara da milli mücadelenin merkezi olma onurunu taşıma şansını bugün bulur."

Vali Topaca, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Ankara'ya bu önemli misyonu yükleyerek bu mücadeleyi Ankara'dan yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya teşriflerinin 97. yılında, Ankaralılar adına bir kez daha şükran ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.