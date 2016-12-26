CÜ'de Atatürk ve Venizelos dönemi ele alındı

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SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Türkiye Yunanistan Dış Siyasetinde Yeni Bir Dönüm Noktası: Atatürk ve Venizelos Görüşmeleri" konferansı düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CÜ Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türkiyat Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Özsüer konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, her bireyde tarih bilinci olması gerektiğini belirterek, "Tarih konuşularak ve tartışılarak değil, milli bilinci yaşayarak daha da anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

İÜ Türkiyat Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özsüer, konferansta yaptığı sunumda, Türkiye ve Yunanistan tarihi ekseninde çok önemli iki konu olduğunu, bunlardan en önemlisinin de Atatürk ve Venizelos görüşmelerinin olduğu 1930 dönemi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin de Yunanistan'ın da bu dönemi siyasi anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünü belirten Özsüer, "Bu dönemde Türkiye’de İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Yunanistan’da Venizelos ile karşılıklı dostluk anlaşmaları gündeme getiriliyor. Bu dostluk anlaşmalarının akabinde de her iki ülkenin politik ve siyasi konjonktüründe yumuşamalar, belli bir istikrar politikası ve dostane adımlar atılıyor." dedi.