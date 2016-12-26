Bolu'da hırsızlık iddiası

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BOLU (AA) - Bolu'da hırsızlık yaptığı iddia edilen bir cezaevi firarisi ile 3 arkadaşı tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi.

Alına bilgiye göre, cezaevi firarisi ve 3 farklı hırsızlık olayından hakkında yakalama kararı bulunan H.Ö. (24) Bolu'ya geldiğini tespit eden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık gibi olaylardan toplam 27 suç kaydı bulunan H.Ö'yü takibe aldı.

Düzce'den kiraladığı otomobil ile Bolu'ya geldiğini ve burada tanıştığı 3 kişi ile aynı evde kaldığını belirledikleri H.Ö'yü izleyen ekipler, yaptıkları hırsızlık sonrasında H.Ö. ile bilikte Ö.B, E.B ve S.G'yi suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Yaklaşık bir ay önce Bolu’da, 3-4 kişi ile arkadaş olan ve onların evinde yaşamaya başlayan H.Ö.'nün burada 5 ikamet, 4 iş yeri, 3 oto ve bir de dolandırıcılık olayına karıştığını belirleyen ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramada 2 televizyon, yaklaşık 20 bin lira değerinde çalıntı sigara, kadın çantaları, saatler, bilgisayarlar ve cep telefonları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanma talebi ile Bolu adliyesine sevk edildi.



