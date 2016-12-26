İstanbul'da Samsunlu iş adamları derneği kuruldu

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SAMSUN (AA) - İstanbul Esenyurt ve Çevre İlçeleri Samsunlu Yönetici Sanayici Girişimci ve İş Adamları Derneği (İSGİYAD) kurulduğu bildirildi.

Derneğin kurucu başkanı Fikret Bıyık, AA muhabirine, dernekleri ile İstanbul'da faaliyet gösteren, çalışan yönetici, sanayici ve iş adamlarını bir çatı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Dernekçilik konusundaki bilgi ve tecrübeleriyle Samsun'a hizmet etmek için yeni bir yola girdiklerini anlatan Bıyık, "15 kurucu üye ile çıkmış olduğumuz bu yolda İstanbul ve Samsun arasında, her iki ilimize de artıları olacak bir köprü kurmayı hedefliyoruz. İSGİYAD, bölgemizde ve çevremizde ihtiyaç duyulan dinamizmi, sinerjiyi ve pozitif etkiyi gerçekleştirecek, Samsunlu hemşehrilerimize bir çatı teşkil edecek kurum olarak hayata geçmiştir." dedi.

Bıyık, derneklerinin kente yatırımcı bulma konusunda da önemli bir misyon üstleneceğini, üye sayılarını artırarak hızlı şekilde faaliyetlere başlamak istediklerini kaydetti.



