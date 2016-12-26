Spot piyasada elektrik fiyatları

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ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 235,01 lira, en düşük 206,54 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 183 milyon 858 bin 73 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00, 11.00 ve 14.00 arasında 235,01 lira, en düşük saat 05.00'te 206,54 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 226,15 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 228,01 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 235 lira, en düşük 218,30 liradan işlem gördü.