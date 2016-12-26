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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Yurt dışından temin edilen ilaçları PTT taşıyacak

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:03
Yurt dışından temin edilen ilaçları PTT taşıyacak

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) arasında, yurt dışından temin edilen ilaçların hastalara ulaştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

SGK'da düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve iki kurumun yetkilileri katıldı.

Törende, PTT'nin, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Bağlı, iki kurum arasında daha önce de iş görememezlik ödeneklerinin PTT aracılığıyla ödenmesine yönelik iş birliği protokolünün imzalandığını anımsattı.

SGK'nın 2017 yılında yurt dışı ilaç bütçesinin 1,5 milyar lira civarında olduğunu bildiren Bağlı, şöyle konuştu:

"Kurumumuz ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında 2007 yılında imzalan protokol çerçevesinde yurt dışından ilaçlar Türkiye Eczacılar Birliği üzerinden getiriliyordu. Bu iş için Türkiye Eczacılar Birliği yüzde 3,9 oranında komisyon alıyordu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun önümüze koyduğu tasarruf tedbirleri, bilinçli ilaç kullanımı ve yurt dışından gelen ilaçlarında tasarruf edilmesi kapsamında ayrıntılı bir eylem planı hazırladık. Bu eylemlerin en önemlisi, yurt dışından gelen ilaçların PTT aracıyla getirilmesidir. Bu hem SGK'nın yurt dışı ilaç alımlarını kontrol edebilmesi, hem bir kamu kurumu aracılığıyla bu işin yapılmasının sağlanması, hem de ilacın hastalara zamanında ulaştırılması açısından önemli."

Kurum olarak yurt dışından gelen ilaç konusunda ciddi tedbirler almaları gerektiğini vurgulayan Bağlı, PTT ile imzalayacakları protokole hem sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı hem de ilaca erişimi kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bağlı, İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ni yurt dışından gelen ilaçların hastalara ulaştırılması için kurduklarını bildirerek, "Bu merkez üzerinden yurt dışından gelen ilaçları dağıtacağız. İki kurum da teknik kapasitesi ve personel profiliyle bu yükün altından kalkacaktır. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacağız." dedi.

Bir basın mensubunun, protokol sayesinde ne kadar tasarruf edileceğini sorması üzerine Bağlı, şu yanıtı verdi:

"Bu protokolü tasarrufun yanında, yerli ve milli kaynakları harekete geçirmek, yurt dışından gelen ilaçların bütçesini kontrol etmek amacıyla tasarladık. Hem yerli ilaç sanayini teşvik ederek hem de cari açığı kontrol altına alarak yurt dışından gelen ilaçlar için belirlenen 1,5 milyar lira civarındaki bütçemizi kontrol altına almamız gerekiyor. Bizim açımızdan bu protokol, sadece bir tasarruf tedbiri değil. Protokol, Türkiye'deki ilaç sanayinin derinleşmesi ve vatandaşlarımızın ilaca daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşması anlamına da geliyor."

PTT Genel Müdürü Bozgeyik de çok önemli bir iş birliği protokolüne imza atacaklarını ifade ederek, protokolle hem hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartılmasının hem de devletin tasarruf etmesinin amaçlandığını söyledi.

İki kurum arasındaki işbirliğinin ilk olmadığını, son da olmayacağını vurgulayan Bozgeyik, yurt dışından temin edilen ilaçların hastalara başarılı bir şekilde ulaştırılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, "SGK ile PTT Arasında, Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin Taşınmasına İlişkin Protokol" Bağlı ve Bozgeyik tarafından imzalandı.

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