Van'da "Yaşama Yol Ver 112" Projesi

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VAN (AA) - Van'da eğitim gören 10 bin öğrenciye "Yaşama Yol Ver 112" Projesi tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, kentteki ilk ve orta öğretim öğrencilerine, acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personel tarafından eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, kentteki 20 okulda öğrenim gören 10 bin öğrenciye projenin anlatıldığını belirtti.

Ergün, "Öğrencilerimize 112 çağrı sisteminin daha doğru kullanılması gerektiğini anlattık. Bu anlamda 7'den 70'e herkesin bu konuya önem göstermesini gerekiyor. Bu eğitimin ardından gereksiz çağrıların azalacağına inanıyorum. İlimizdeki tüm vatandaşlarımızın bu konuya son derece özen göstermeleri gerekiyor. Çünkü burada insan hayatı söz konusu." dedi.