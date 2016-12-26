Otomobiliyle sulama kanalına düştü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ’ye ait sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü şans eseri kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Okan Aktaş’ın kullandığı 16 V 4343 plakalı otomobil, Erzincan Çağlayan kara yolunun 6. kilometresindeki Güllüce - Balıbey köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü altındaki sulama kanalına düştü.
Kazada otomobil içerisinden kendi gayreti ile çıkan sürücü Okan Aktaş, yara almadan kurtuldu.
Olay sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.