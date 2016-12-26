Vali Tutulmaz ve Aktay vatandaşlarla sohbet etti

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SİİRT (AA) - Vali Mustafa Tutulmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekilli Prof. Dr. Yasin Aktay, Baykan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Tutulmaz ve Aktay, ilçe merkezinde bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, ilçe merkezi ile köylerinde yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Aktay ise terörle mücadelede etkin bir mücadele sergilendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Terör örgütleri ile etkin bir mücadele sürerken, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için de yatırımlar devam ediyor. İlimiz genelinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kültüre kadar birçok alanda projeler ve yatırımlar devam etmektedir. Baykan ilçemiz de bu yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmaktadır."