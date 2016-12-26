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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:10
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Yaman, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaman, haber kategorisinde Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın, güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtarılan vatandaşlar" isimli fotoğrafını seçti.

Aynı kategoride Gökhan Balcı imzasını taşıyan, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan vatandaşların tankları darbecilerden kurtarışının görüntülendiği "FETÖ'nün darbe girişimi" ve Kayhan Özer'in Yenikapı miting alanında çektiği "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" fotoğrafı da Yaman'ın oyunu aldı.

Yaman, etkileyici fotoğraflar arasından zor da olsa tercihte bulunduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumlarından AA'da çalışanların dünyadaki önemli gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Yaman, ajans çalışanlarını tebrik etti.

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