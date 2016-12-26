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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de buz pateni pistinin çatısı kardan çöktü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:11
Hakkari'de buz pateni pistinin çatısı kardan çöktü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 2 yıl önce hizmete giren buz pistinin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince Bağlar Mahallesi Fatma Aliye Kız Anadolu Meslek Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilen buz pistinin çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gördü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, buz pateni pistinin çatısının dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğünü söyledi.

Olayla ilgili tutanak tutulup Hakkari Valiliğine sunulduğunu belirten Güldal, Valiliğin talimatları doğrultusunda gereğinin yapılacağını ifade etti.

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