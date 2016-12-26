Yalova'dan kısa kısa

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YALOVA (AA) - Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi, 2016 yılında 240 sokak hayvanın tedavi edildiğini bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi 2016 yılı içinde 240 sokak hayvanını tedavi ederek 42 sokak hayvanına da acil müdahalede bulundu.

Veteriner hekim Fakirullahoğlu, Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarına yönelik klinik müdahale, aşılama, tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemleri yapıldığını belirtti.

Amaçlarının ilçe sınırları içindeki sokak hayvanlarının sağlığı ve refahını iyileştirmek, onlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmek olduğunu vurgulayan Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

"Tarafımıza ulaşan talepler doğrultusunda hasta hayvan naklini bulunduğu adresten ekiplerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Çevre sağlığının korunması amacıyla bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli aşılama ve tedavi sürecini yürütüyoruz. Bunun yanında sahipsiz köpekler, toplanıp bakımevine götürülerek burada uygulanan mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınıyor. Ardından kısırlaştırma, işaretleme, küpeleme, tedavi ve aşılama işlemlerinin sona ermesiyle birlikte alındıkları ortama geri bırakılıyor."

-Başkan Salman, Kent Konseyi̇ yöneti̇mi̇ i̇le buluştu

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Kent Konseyi yönetimi ile bir araya geldi.

Salman, geçtiğimiz aylarda yapılan genel kurul sonrasında 2. Dönem Kent Konseyi Başkanı seçilen Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Mutlu ve kent konseyi yönetimi ile Halil İnalcık Kültür Merkezi içerisindeki Engelsiz Kafe'de bir araya gelerek 2016 yılını değerlendirerek 2017 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

2017'de Kent Konseyi yönetimi ile daha aktif bir şekilde yeni projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Salman, "Bu toplantımız ülkemiz için zorlu geçen 2016 yılında yaptıklarımızı değerlendirmemiz açısından verimli oldu. Yeni bir yıla girerken daha güzel günler görmenin umuduyla Kent Konseyimiz ile işbirliğini daha aktif ve etkin hale getirecek planlar yapıyoruz. Yalova için yapılabilecek ortak projelere yönelik tutumları nedeniyle de Kent Konseyi başkanımıza ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesinde bulundu.

- Salman Mezarlıklar Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Şehir Mezarlığı Hizmet Binası yanına inşa edilen ek binayı gezen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, gasilhane ve morgda incelemelerde bulundu.



Kaba inşaat sonrasında yapılan ince işçilik ve donanımlarla ilgili Mezarlıklar Müdürü Mustafa Kır'dan bilgi alan Salman, ek binanın Ocak 2017'de hizmet veremeye başlayacağını belirtti.

Salman, ek bina ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Ek binamızda morg kapasitesini 20 kişiye yükselttik. Tek kişilik yıkıma kapasitesini de bay bayan olarak ayırdık ve aynı anda hizmet verebilir hale getirdik. Yapılan son çalışmaları da yerinde inceledik. Yeni yıl ile birlikte ek binamız hizmet vermeye başlayacak. Yalova Belediyesi olarak halkımızın sadece sevinçlerine, mutlu günlerine değil acılarına da ortak olmaya devam edeceğiz."