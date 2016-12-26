27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halepli ailelere insani yardım

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:15

HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, 50 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen yardımları taşıyan tırlar, Suriye'ye geçmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Tırlar, gümrük işlemlerinin ardından İdlib kenti kırsalına ulaştırılmak üzere konvoy halinde sınır kapısından geçti.

Derneğin genel başkanı Hakkı Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'ten göç eden insanlara yardım için bölgeye geldiklerini kaydetti.

Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından toplanan 50 tırlık yardımın sınır kapısına ulaştırıldığını aktaran Aygün, "Yardımların içerisinde, gıda, battaniye, yatak, çocuk bezi, kömür, soba ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Derneğimizin İdlib ve Salkin ilçesinde büro ve deposu bulunmakta. Bunları oraya nakil edip Halepli kardeşlerimize ulaştıracağız. Son 10 günde topladığımız yardım miktarı 650 tıra ulaştı. Allah başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hayırseverlerden razı olsun." dedi.

Bugüne kadar topladıkları tüm malzemeleri kendi elleriyle dağıttıklarını vurgulayan Aygün, bir ay içerisinde 700 tıra yakın malzemeyi bölgeye göndermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Suriyelilere girişimcilik eğitimi
YEREL

SURİYELİLERE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Kuyumcu esnafından baraka tepkisi
YEREL

KUYUMCU ESNAFINDAN BARAKA TEPKİSİ
&quot;15 Temmuz'un Sosyolojik ve Kültürel Etkileri&quot;
YEREL

"15 TEMMUZ'UN SOSYOLOJİK VE KÜLTÜREL ETKİLERİ"
Antakya Ticaret Borsası
YEREL

ANTAKYA TİCARET BORSASI

Halepli ailelere insani yardım
YEREL

HALEPLİ AİLELERE İNSANİ YARDIM
Hatay Valisi Ata yaralı askerleri ziyaret etti
YEREL

HATAY VALİSİ ATA YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Yardımda &quot;engel&quot; tanımıyor
YEREL

YARDIMDA "ENGEL" TANIMIYOR
&quot;Erdoğan amcayı görmek istiyorum&quot;
YEREL

"ERDOĞAN AMCAYI GÖRMEK İSTİYORUM"

Halep'ten sivillerin tahliyesi
YEREL

HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ
Halep'ten tahliye edilen ailelere gıda yardımı
YEREL

HALEP'TEN TAHLİYE EDİLEN AİLELERE GIDA YARDIMI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI

Elektriğe 6 gün sonra kavuştular
YEREL

ELEKTRİĞE 6 GÜN SONRA KAVUŞTULAR