Halepli ailelere insani yardım

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HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından, 50 tır insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gönderilen yardımları taşıyan tırlar, Suriye'ye geçmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Tırlar, gümrük işlemlerinin ardından İdlib kenti kırsalına ulaştırılmak üzere konvoy halinde sınır kapısından geçti.

Derneğin genel başkanı Hakkı Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'ten göç eden insanlara yardım için bölgeye geldiklerini kaydetti.

Türkiye ve dünyanın çeşitli noktalarından toplanan 50 tırlık yardımın sınır kapısına ulaştırıldığını aktaran Aygün, "Yardımların içerisinde, gıda, battaniye, yatak, çocuk bezi, kömür, soba ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Derneğimizin İdlib ve Salkin ilçesinde büro ve deposu bulunmakta. Bunları oraya nakil edip Halepli kardeşlerimize ulaştıracağız. Son 10 günde topladığımız yardım miktarı 650 tıra ulaştı. Allah başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hayırseverlerden razı olsun." dedi.

Bugüne kadar topladıkları tüm malzemeleri kendi elleriyle dağıttıklarını vurgulayan Aygün, bir ay içerisinde 700 tıra yakın malzemeyi bölgeye göndermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.