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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisinin, düzenlediği kadın bilinçlendirme programlarına "Aile İçin Sabrın Önemi" konulu konferansla devam edildi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetih Gemuhluoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Aile Uzmanı ve Sosyolog Elif Şengönül konuşmacı olarak katıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, programın açılışında yaptığı konuşmada, ailenin toplumun çekirdeğini oluşturduğunu belirtti.

Aile Uzmanı ve Sosyolog Elif Şengönül ise mutluluğun şifresinin, rıza, vefa, sevgi ve sabır olduğunu anlatarak, aile ilişkilerinde genelde kadınların daha çok vefa gösteren taraf olduğunu ifade etti.

Erkeklerin ve kadınların duygularını yansıtma şekillerinin çok farklı olduğunu aktaran Şengönül, "Kadınlar gün içinde farklı etkinliklerle streslerini atabiliyorlar fakat erkekler kadınlar gibi değiller bazen bu durum ailede dönülmez kayıplara neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.