Adıyaman'da lise öğrencilerinden Haleplilere yardım

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri, Halepliler için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Kredi Yurtlar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu öncülüğünde başlatılan ve 81 ilde "Bizdir Bizdendir Bizimledir Halep" sloganı ile devam eden Haleplilere yardım kampanyasına Dumlupınar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri duyarsız kalmadı.

Öğrenciler topladıkları gıda, temizlik, erzak, mutfak ve giyim gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne teslim etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Elif Köroğlu, başlatılan kampanyaya okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte destek verdiklerini belirtti.

Çok sayıda kişinin kampanyaya destek verdiğini belirten Köroğlu, "Şu an Suriye'nin Halep kentinde insanlık dışı, vicdanlara sığmayan görüntülere şahitlik ediyoruz. Bu savaşın son bulmasını istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.